Пополнился список необлагаемых НДС операций. Туда внесли социальные услуги

Президент подписал Федеральный закон № 191-ФЗ от 13.07.2020 с поправками в статью 149 НК, которая регулирует список необлагаемых НДС операций.

Закон предусматривает освобождение от НДС реализации государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, оказываемых в соответствии с соглашениями, заключенными по результатам отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с законодательством РФ о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Это закон связан с другим Федеральным законом — № 189-ФЗ от 13.07.2020 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

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Он направлен на повышение качества оказания гарантированных государством услуг в социальной сфере, в том числе посредством привлечения к их оказанию негосударственных организаций.

Законом предусматривается, что государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере предоставляются потребителю таких услуг за счет бюджетных средств при наличии у него документа (социального сертификата), удостоверяющего право получить такие услуги в определенном объеме и на определенных условиях их предоставления, а также выбрать исполнителя (исполнителей) этих услуг.

Указанные услуги могут предоставляться как государственными, так и негосударственными организациями в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма.

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Данный федеральный закон вступает в силу в отдельных субъектах РФ, перечень которых утверждается Правительством, с 1 сентября 2020 года и действует до 1 января 2025 года.