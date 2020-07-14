Опубликованы списки работодателей для плановых трудовых проверок в 2021 году: перечень по всем регионам

Роструд определил перечни юрлиц и ИП, являющихся работодателями, деятельность которых отнесена к категории высокого и значительного риска (по состоянию на 1 июля 2020).

На основании данных критериев будет формироваться план плановых проверок на 2021 год.

Работодатели могут ознакомиться с актуальной информацией, перейдя по следующим ссылкам:

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Напомним, проведениев отношении деятельности юрлица или ИП в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска — один раз в 2 года;

для категории значительного риска — один раз в 3 года;

для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет;

для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юрлица или ИП, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Отметим, что в открытом доступе публикуются списки только по высокому и значительному риску.

Определение категорий риска работодателей осуществляется автоматически подсистемой планирования АСУ КНД с использованием ведомственных отчетов Роструда (содержат данные о травматизме и задолженности по заработной плате), а также посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с ФНС (содержит данные о численности работников, дате госрегистрации, виде экономической деятельности).