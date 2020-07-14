В России уже реализуется идея налога на богатство. Так сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля Песков прокомментировал петицию мировых миллионеров, которые призывают правительства увеличить налог на богатство.
«В России уже [реализуется]», — сказал Песков.
Ранее на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса.
Среди подписавшихся миллионеров значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.
По материалам «ТАСС».