Клерк.Ру

В России уже реализуется идея налога на богатство. Так сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля Песков прокомментировал петицию мировых миллионеров, которые призывают правительства увеличить налог на богатство.

«В России уже [реализуется]», — сказал Песков.

Ранее на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Среди подписавшихся миллионеров значатся наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, британский сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry&#39;s Джерри Гринфилд и другие.

По материалам «ТАСС».

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