Тинькофф продлевает удаленку до 1 октября. А после этого будет совершенно новый формат работы

Группа компаний Тинькофф продлевает удаленную работу до 1 сентября. Как все понимают, вирус никуда уходить не собирается, поэтому в данный момент разрабатывается новый формат работы.

А это значит, что и после 1 октября в компании не будет того режима работы, который все знали до пандемии. Это будет совершенно новый формат, над тестированием и внедрением которого сейчас работают отдельные службы компании.

Как пишет Оливер Хьюз, председатель правления:

«Мы готовы искать лучший способ организовать нашу совместную работу, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует нам COVID. Поэтому, если говорить о ближайшей перспективе — в нашем офисе мы не сможем находится все вместе одновременно и будем чередовать посещаемость так, чтобы снизить возможности для распространения вируса».

Рассказал он, и с какой целью все это делается:

«Наша цель — компания, которая предоставляет работникам возможности для гибкого графика, чтобы выбирать, как и где работать с максимально возможной эффективностью. А офис — это то место, где мы можем собираться, проводить важные встречи, креативить, задавать новые тренды, знакомиться и узнавать друг друга, учиться и общаться. И потом в спокойной домашней обстановке работать над нашими супер-задачами».

Группа компаний Тинькофф уже 3 месяца работает удаленно.