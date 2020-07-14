ИП прекратил деятельность три года назад. И тут его «нашла» задолженность в фонды, которой не было

Прилетели долги по фондам аж с 2015 года. На закрытого уже три года назад ИП. При этом, все было уплачено, сверено, вот как тут быть?

Пост в «Красном уголке бухгалтера».

«„Никогда прежде не было, и вот опять...“ ИП (без работников) закрыла уже почти три года назад. С налоговой тогда сверилась, что надо — доплатила, а что-то вернула. На днях из налоговой в Личный кабинет физлица приходит требование об уплате недоимки по страх.взносам в ПФР за периоды до 01.01.2017г., ну и пеня по ним, И пеня по взносам в ФОМС. Отправила жалобу: мол, всё уплачено, требование своё отзовите. На жалобу пришёл ответ: это не мы, это нам ПФР так сальдо передал, недоимка ваша ещё аж за 2015 год (???), вот с пенсионным и разбирайтесь. До налоговой удалось дозвониться, там меня „утешили“, что я такая не первая, и сказали, что если всё в порядке, то „пенсионеры“ должны им прислать файл с правильным сальдо. Как этого файла добиться? В общем, пишу письмо в Пенсионный, делаю копии платежек... Что в письме указать? Проверить правильность зачисления платежей и передать правильные данные в налоговую?».

📌 Реклама Отключить

А ниже в комментариях уточняет требования ПФР:

«Самих взносов на 18,5 тыс. и пени типа „накапало“ с тех пор на 6 тыс. Такое ощущение, будто фиксированные за себя весь год не платила. Но сумма какая-то корявая, ни под какие свои платежи, в т.ч. и 1% от суммы свыше 300 тыс. подогнать не могу».

Вообще, срок исковой давности в три года уже прошел по-хорошему. Но тут, пожалуй, вопрос принципиальный — при закрытии не было задолженностей.

А вот что пишут в комментариях:

«Да, так и писать. ИП оплатил все установленные законодательством суммы в срок. Платежные поручения прилагаем. Требуем в рамках электронного обмена данными передать в ИФНС корректные данные и сообщить ИП. ПФР пришлет инфу, что файл такой-то был направлен тогда-то. Вы следующее письмо в ИФНС — по данным ПФР файл был передан тогда-то. Требуем скорректировать данные у ИП».

📌 Реклама Отключить

Кто-то делится опытом:

«Я написала жалобу на Кремлин.ру. Ответ из ПФР в письменном виде пришел через три дня. Такой оперативности не ожидала. Из приемной президента жалобу спустили и в налоговую и в ПФР. Никаких платежек не прикладывала, просто описала ситуацию».

Хороший совет, кстати.

Или вот еще:

«Надо акт-сверки с пфр сделать, разобраться с ними. Вообще, еще в 2017 быликакие-то разъяснения по этому тройному соглашению, что заявление подается в фнс и они по межведомственным каналам урегулируют этот вопрос. Но самим надежнее. Постарайтесь выяснить имя корректировочного файла ПФР».

Подытожим:

«Это старая проблема с передачей сальдо — криво выгружается. закажите акт сверки с ПФР и если по их данным долгов нет — просите сделать повторную выгрузку сальдо в адрес налоговой. параллельно пишите в налоговую, что у вас всё уплачено, прилагаете акт сверки из ПФР и указываете, что запросили там повторную выгрузку сальдо».

📌 Реклама Отключить

В любом случае, видимо, придется писать письмо и идти в ПФР сверяться. Или отправлять почтой.