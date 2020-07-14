У ликвидируемой компании задолженность по дивидендам, и нет денег. Закроют ли компанию?

При ликвидации компании есть задолженность перед участниками о дивидендам. Вот только денег у закрываемой компании на их выплату нет от слова совсем. Что делать?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Сейчас готовим ликвидацию ООО, в балансе на 31.12 есть сумма дивидендов, но ее реально нечем выплатить. Сумма немаленькая. Можно как-то ликвидировать, не выплачивая дивиденды и НДФЛ?».

📌 Реклама Отключить

Вообще, все выплаты учредителям идут в последнюю очередь, после удовлетворения всех требований кредиторов. И учредители могут либо простить долг, и спокойно закрывать компанию., либо (абсурдный вариант) — упрощенное банкротство. Если, конечно, найдется судья, который, не видя других долгов, только по дивидендам перед своими же участниками, введет процедуру.

А вот что пишут в комментариях:

«Первый.вариант, если вы сами все хотите делать, то У Вас еще есть дебиторская задолженность, которую Вы должны истребовать с должников, либо списать ее в уменьшение прибыли (то есть после закрытий всех счетов, кроме денежных, у Вас получится Дт 51 Дт 50 = Кт 80). Вот и выплачивайте учредителям оставшуюся прибыль. Второй вариант — лучше обратиться к специалистам, чтоб ещё чего-нибудь не вылезло».

С ликвидацией вообще почти всегда лучше идти к спецам, поскольку не всегда штатный юрист знает, как правильно ее делать.

«Промежуточный баланс будете сдавать — все откорректируйте, спишите и т.п., для этого при ликвидации и существует промежуточный баланс, а ликвидационным обнулите».

📌 Реклама Отключить

И напоследок:

«Я все „ненужности“ закрывала через 91 непринимаемые. Если долгов нет, то никто смотреть не будет».

Вообще, налоговикам важны долги, в первую очередь, перед бюджетом. Потом уже перед контрагентами, но если никто не заявился — значит простили. Ну а учредители уж должны понимать, что раз ликвидируются, и денег нет — откуда они на дивиденды возьмутся?