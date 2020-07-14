Налоговые проверки возобновляют. Но только в масках и перчатках

ФНС возобновила налоговые проверки, которые ранее были приостановлены из-за пандемии.
Приказом ФНС от 09.07.2020 № БС-7-2/437@ разрешено возобновить следующие мероприятия налогового контроля:
- проверка территорий (помещений) налогоплательщиков;
- осуществление допросов;
- проведение осмотров;
- вызовов в налоговый орган;
- организация выемок, проведение инвентаризаций и т.п.
При проведении указанных мероприятий предписано соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты. Руководство инспекций обязано обеспечить сотрудников, осуществляющих проведение мероприятий налогового контроля, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства). Кроме того, должны соблюдаться нормы социального дистанцирования и другие меры, предписанные главными санитарными врачами субъектов РФ.