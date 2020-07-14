Налоговые проверки возобновляют. Но только в масках и перчатках

kotobormot это только если в областных городах, в мелких городишках вряд ли кто заплатит более 20-25 тыс за ... Сколько брать за сдачу отчетности? И стоит ли вообще браться за такую работу?

Natali Kr Поймите, цена на товары в магазине зависит не совсем от размера наценки. То есть может зависеть о... Люди хотят знать, какую накрутку на цену товара делает розница

kotobormot я на удаленке, зп к сожалению на 50 % снизили. Решу свои проблемы и вернусь в офлайн при условии ... Бухгалтер хочет на удаленку. Реально ли найти сейчас такую работу?

manik Зависит от магазина. У нас рядом с домом два магазина: 5ка и подвальный магазин. Причем оба уже д... Люди хотят знать, какую накрутку на цену товара делает розница

Tvcgb Дни когда переходишь с усн на нпд, то потом заставят платит взносы в страховую за месяц?... Как ИП на УСН стать самозанятым

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Natali Kr правда? ой расскажите мне про бесплатную медицину в нашей стране, бесплатное питание и т.п.......... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

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VikaV2193 Есть смысл в движухе, только какой именно не очень понятно. Есть стойкое ощущение, что во всех бу... Эксперты заговорили о деноминации рубля

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Старый ворчун В неконфискационной деноминации смысла нет. Вот официально отменить копейки давно пора.Если же бу... Эксперты заговорили о деноминации рубля

Natali Kr А я вам говорю - нет, батенька / матушка, смотря что с чем сравнивать - коттеджи с коттеджами, а ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос