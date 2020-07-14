За просрочку оплаты по госконтрактам с малым и средним бизнесом будут штрафовать

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении штрафов до 100 тыс. рублей за нарушение срока оплаты по контрактам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Нарушение заказчиком установленного законодательством «срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», а на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

На сегодняшний день постановлением правительства РФ установлена обязанность оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору в срок не более 15 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Вместе с тем, как указывается в пояснительной записке, ответственности за нарушение сроков в КоАП нет.