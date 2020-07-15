Где работник, не перешедший на электронную трудовую книжку, может получить форму СТД-Р

Сотрудница не стала переходить на электронную трудовую книжку, но тем не менее хочет получить от работодателя сведения по форме СТД-Р. Возможно ли это? В ситуации разбирался Минтруд.

Правила заполнения формы СЗВ-ТД определены Порядком, утвержденным постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 № 730п.

Так, при представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 у данного страхователя.

В случае отсутствия в течение 2020 года у зарегистрированного лица кадровых мероприятий и (или) заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой деятельности сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не позднее 15 февраля 2021 г.

Форма СТД-Р содержит сведения аналогичные форме СЗВ-ТД. При выдаче формы СТД-Р работнику необходимо отражать сведения о трудовой деятельности, формирующиеся с 1 января 2020.

Прямая обязанность работодателя выдать информацию о трудовой деятельности работника, выбравшего ведение трудовой книжки, по форме СТД-Р не предусмотрена.

Тем не менее, работник может получить сведения о трудовой деятельности в МФЦ, в ПФР, на портале госуслуг.

Такие разъяснения даны в письме Минтруда № 14-2/ООГ-8465 от 16.06.2020.