Получение справки в налоговой по ТКС. В разных инспекциях — разные сроки исполнения

Можно ли получить справку в налоговой об открытых счетах при помощи ТКС? Подписчики делятся, где получали, и в какие сроки.
Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».
«Когда-нибудь на практике удалось получить в налоговой справки об открытых расчётных счетах на бумажном носителе на основании запроса по ТКС?».
Вот что пишут в комментариях:
«Мы получали совершенно спокойно. 22 налоговая, г. Москва. Но это было больше года назад».
Или вот:
«Я регулярно получаю в 8-й. Отправляю запрос по ТКС и через две недели (чтоб наверняка) иду с доверенностью и распечатанным запросом».
Что характерно, у всех разные сроки по исполнению запроса:
«В 3 по Москве, месяц исполнение».
Или вот в Крыму:
«Да, неделя исполнение. Крым».
Даже электронно присылают:
«Регулярно получаем, а в период удаленки даже скан по ТКС присылали».
Правда, некоторые пишут, что им не присылают.