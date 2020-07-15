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Получение справки в налоговой по ТКС. В разных инспекциях — разные сроки исполнения

Можно ли получить справку в налоговой об открытых счетах при помощи ТКС? Подписчики делятся, где получали, и в какие сроки.

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Когда-нибудь на практике удалось получить в налоговой справки об открытых расчётных счетах на бумажном носителе на основании запроса по ТКС?».

Вот что пишут в комментариях:

«Мы получали совершенно спокойно. 22 налоговая, г. Москва. Но это было больше года назад».

Или вот:

«Я регулярно получаю в 8-й. Отправляю запрос по ТКС и через две недели (чтоб наверняка) иду с доверенностью и распечатанным запросом».

Что характерно, у всех разные сроки по исполнению запроса:

«В 3 по Москве, месяц исполнение».

Или вот в Крыму:

«Да, неделя исполнение. Крым».

Даже электронно присылают:

«Регулярно получаем, а в период удаленки даже скан по ТКС присылали».

Правда, некоторые пишут, что им не присылают.

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