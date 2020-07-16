ПФР подготовил временный порядок обслуживания граждан. Подать заявление можно по телефону

На федеральном портале опубликован проект Временного порядка предоставления госуслуг Пенсионного фонда.

В документе говорится, что 2020 году граждане могут обращаться в ПФР в дистанционной форме, в том числе по телефону и электронной почте.

Заявление, поданное в порядке дистанционного взаимодействия, при наличии возможности у гражданина может содержать графический образ его собственноручной подписи и ее расшифровки.

В случае обращения граждан по телефону идентификация осуществляется путем проверки предоставленных гражданином сведений о себе (фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта, СНИЛС, а также путем установления кодового слова (секретного кода либо секретного вопроса и ответа), состоящего из букв или цифр.

Согласие гражданина на предоставление госуслуги по телефону оформляется актом с указанием информации о дате и способе получения согласия, наименовании выплат, в отношении которых получено согласие. Акт подписывается должностным лицом территориального органа ПФР и приобщается в выплатное дело.

Проверка паспортных данных осуществляется в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В документе также указано, на какой срок производится продление некоторых выплат по линии ПФР (пенсий по потере кормильца, повышенной фиксированной выплаты и т.д.)

Временный порядок будет действовать до 1 января 2021 года.