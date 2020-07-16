Как предприниматели выводят деньги через оплату услуг нерезидентов

Интересный обзор по выводу денег за рубеж при оплате серого импорта. Мы ни к чему не призываем, этот материал выложен в чисто ознакомительных целях.

Материал взят из канала «Тот самый 115-ФЗ».

«Бизнесмены стали проводить сомнительные сделки через белые компании и все чаще отказываются от услуг площадок.

Сегодня поговорим о новых тенденциях на рынке вывода денежных средств за рубеж или как его еще называют «конверт». Если не брать в расчет черные или откровенно криминальные деньги, то основной целью вывода денег за рубеж является оплата серого импорта. Это когда товар заходит в страну по заниженной стоимости с целью минимизации таможенных сборов. Коммерсанты цену занизили, но иностранному поставщику денег надо заплатить по полной. Валютное законодательство не разрешает платить больше чем ввезли, поэтому приходится искать альтернативные способы оплаты.

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Здесь у предпринимателя два выхода:

обратиться в специальную структуру «Площадку», которая принимает деньги на свою фирму в России, далее протранзитив через цепочку фирм выводят деньги за границу. Минус такого решения заключается в том, что схематика у них грязная, а значит — ждите гостей в погонах. Конечно ребята будут говорить, что у них самые правильные схемы... Но это также правдоподобно, как продавцы бумажного НДС говорят, что у них на конце экспортер с избытком НДС.

второй путь — создать свой канал вывода денег. В этом случае риск попасть под подозрение меньше. Ведь твой бизнес знают в банке, видят ввезённый товар, оплату таможенных пошлин и иные признаки реальной деятельности.

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Абсолютное лидерство за оплатой разнообразных услуг нерезидентов. Ведь такие сделки сложно проверить, а подтверждаются они как правило актами выполненных работ в различных вариациях (по сути, обычная бумага с подписями), что обеспечивает их низкую себестоимость.

В большинстве случаев компаниями-получателями средств выступают фирмы с регистрацией в странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехия), а также Средней Азии (Киргизия, Монголия). Указанные юрисдикции в настоящее время не такие токсичные как офшоры и имеют достаточно либеральный режим налогообложения и не высокие стандарты в сфере отмывания денег, что позволяет их использовать как транзитный пункт для последующей отправки денег в Европу или Азию.

Самая распространенная сейчас схема — это оплата участия своих представителей в международных выставках в качестве гостя, либо в качестве участника с уплатой маркетинговых взносов, оформлением стенда и прочими сопутствующими расходами, существенно увеличивающими стоимость проекта.

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Банковские антиотмывочные службы редко пресекают такие схемы, ведь чтобы доказать махинацию необходимо пробить иностранного контрагента и удостовериться, что оплаченные услуги не соответствуют его роду деятельности. Это все сложно и затратно, поэтому на крючок попадает тот, кто сильно наглеет и увлекается серой схематикой».