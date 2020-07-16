Счетная палата предупредила о возможном росте обманутых дольщиков

Счетная палата обнаружила риски роста обманутых дольщиков. А также, выявила опасность невыплнения программ помощи таким дольщикам.

«Анализ показал, что, несмотря на принятые в 2018-2019 годах меры по совершенствованию действовавшего законодательства, количество обманутых дольщиков имеет тенденцию к увеличению и в настоящее время, по различным оценкам, составляет порядка 200 тыс. граждан», — говорится в отчете. Исследование проводилось с ноября 2019 по апрель 2020 года.

Больше всего проблем отмечается в следующих областях:

в Московской области (755 домов, или 24,7% от числа проблемных объектов),

в Ленинградской области,

в Нижегородской области,

в Краснодарском крае

в Москве.

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Всего, по состоянию на март 2020 года, в единый реестр проблемных объектов включен 3 061 жилой дом.

«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.

По мнению СП, проблему усугубляет отсутствие полных данных, сколько же всего дольщиков обмануто.

«Поэтому Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков», — отметила Орлова.

Проблему, по мнению экспертов СП, поможет решить увеличение финансирования в этой области.

По оценке Фонда защиты прав дольщиков, на 1 января 2020 года необходимо достроить 3 137 жилых домов, и на это требуется 686 млрд рублей. При этом, в ДОМ.РФ подсчитали, что только из федерального бюджета в 2020-2024 годах на эти цели потребуется около 722 млрд рублей.

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В то же время законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено лишь 3 млрд рублей, а в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования и вовсе не запланированы.

Аналогичная ситуация недостаточного финансирования наблюдается и в регионах, где в 2020-2022 годах средства на достройку проблемных объектов предусмотрены только в 31 регионе в размере порядка 40 млрд рублей.

По материалам «ТАСС».