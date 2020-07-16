В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалять информацию

Депутаты от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн и Сергей Боярский (да-да, сын того самого) внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 4 млн рублей за отказ владельца сайта удалить информацию по законному требованию, в том числе с призывами к экстремизму.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Вот такой текст предложен авторами проекта: «неудаление владельцем сайта, владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, интернет-страницы, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством», повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

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Также депутаты предлагают ввести штрафы за непринятие мер по ограничению доступа или удалению информации с призывами к экстремизму, пропагандой производства наркотиков или детской порнографии: за подобное нарушение предлагается штраф для граждан в размере от 100 до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч; для юрлиц — от 3 до 8 миллионов рублей. За повторный отказ штрафы составят для граждан от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей, для юридических лиц — от 8 млн до 15 млн рублей.

Законопроект о штрафах за неудаление информации будет распространяться на YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.