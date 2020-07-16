Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии в период пандемии. В топ-10 есть бухгалтеры

Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии в период пандемии.

Самой востребованной профессией стала профессия врача, пишет РБК.

Второй наиболее популярной профессией оказался грузчик, третье место заняли программисты, а следом за ними идут разработчики программного обеспечения и водители. В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

Инженеры и слесари оказались во второй десятке и заняли 11-е и 12-е места соответственно. За ними следуют Data-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы. В топ-20 также вошли менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты. Одна из наиболее массовых профессий — охранники — оказалась лишь на 31-м месте.

В целом наибольшим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации, на которые приходится 73% вакансий, отметили в Минэкономразвития. В то же время в период пандемии подскочила востребованность низкоквалифицированных специалистов, но это, скорее всего, вскоре пройдет, указали в ведомстве.