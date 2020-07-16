Банки будут штрафовать за угрозы коллекторов по кредитным долгам

Правительство подготовило поправки, которые предусматривают штрафы в размере до 500 тыс. рублей за угрозы, поступающие должникам по кредитам от коллекторов.

Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства России, передает ТАСС.

«Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, а те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления», — сказал глава Кабмина.

Подготовленные поправки в КоАП должны усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов.