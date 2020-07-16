Что посоветовать начинающему ИП? И так ли сложно в этом разобраться?

Что нужно знать начинающим предпринимателям, которые решились открыть магазин одежды? Понятно, что нужно определиться с налогами, с ККТ, с ОКВЭДами. А что еще? И так ли сложно в этом разобраться профессиональному бухгалтеру, пусть не работающему с малым бизнесом?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Сын и невестка решили (решились) открыть магазинчик одежды. Они считают меня гуру во всех вопросах, касаемых налогов, а я наивный замглавбуха большого добывающего предприятия со штатом экономистов, юристов и программистов, и как там, в свободном плавании в море предпринимательства, представляю себе довольно туманно. Что я могу посоветовать маленькому начинающему ИП? Какую систему налогообложения выбрать? Какой набор ОКВЭДов взять? Какую ККМ выбрать? Какие важные нюансы нужно учесть на старте и т. д.? Подскажите, пожалуйста! География: Красноярский край».

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Правда, автор поста ниже в комментариях говорит, что «На УСН-ке я подрабатываю, только для ООО». То есть, при желании разберется и с ИП, благо что отличий по УСН между ООО и ИП нет.

Комментаторы оказались разные.

«Для начала, четко обьяснить им, что вы в этом не разбираетесь и вы им в этом не помошник. Это будет самая большая помощь. Не надо играть в испорчный телефон. Им нужно копать информацию самим».

Странно, конечно. Бухгалтер, он и в Африке бухгалтер, если он профессионал, он и с ИП разберется. При желании. Тем более, совет про «копание самим» — в интернете такие порой советы дают горе-копирайтеры, что проще не делать ничего, чем им следовать.

Кто-то начинает давать конкретные советы:

«Система налогообложения — УСН. Самый важный на сегодня момент, на мой взгляд, это маркировка! Одежда теперь попадает под маркировку (насколько я понимаю, определенные товары пока). ККМ — самая простая, их много. ОКВЭДов, как показала практика, лучше побольше рисовать. Основной будет 47.7 (розничная торговля)».

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ОКВЭД только должен быть не менее четырех знаков, иначе можно на отказ в регистрации нарваться. См. Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.

Еще кто-то начал рекламировать свои услуги, как опытного юриста. И предлагать консультацию.

Подытожим таким советом:

«Пусть сначала на УСН 15% попробуют поработать. Не стоит сразу покупать патент, тем более на несколько месяцев. И с 2021 года ПСН станет чуть получше — патент можно будет уменьшать на взносы. Заодно посмотрите закон Красноярского края от 24.04.2020 № 9-3853 о временных ставках по УСН».

Как всегда, в первую очередь нужно читать законодательство. Ну а помощь, тем более от родственника, никому не бывает лишней.