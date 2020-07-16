Иностранным туристам дадут больше времени для вывоза товаров по системе Такс-фри

Иностранные граждане могут получить вычет по НДС с покупок в российских магазинах, в случае вывоза товаров с территории РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза через пункты пропуска через госграницу РФ (такс-фри).

Однако вывезти товары надо в течение 3 месяцев с даты их покупки.

Между тем сейчас введены временные ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок и иные требования по перемещению и пребыванию иностранных граждан.

Эти ограничительные меры препятствуют выезду иностранцев из РФ. С учетом их продолжительности и неопределенности окончания представляется невозможным реализовать иностранными лицами права на компенсацию суммы НДС.

В этой связи разработан проект Постановления, которым приостанавливается до 31 декабря 2020 года установленный срок вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска через границу РФ.

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В пояснительной записке говорится, что более 15000 иностранных граждан не смогли в трехмесячный срок вывезти товар за пределы РФ. Кроме того, часть иностранных туристов, пребывающих на территории РФ во время пандемии, продолжает осуществлять покупки дистанционным способом. В условиях падения покупательского спроса и закрытия офлайн формата непродовольственных магазинов это необходимо для сохранения торгового бизнеса.

Принятие проекта позволит обеспечить дополнительные меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности — организаций розничной торговли, что особенно важно в текущих условиях, с учетом факта включения розничной торговли непродовольственными товарами в перечень пострадавших отраслей российской экономики.