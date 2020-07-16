Иностранным туристам дадут больше времени для вывоза товаров по системе Такс-фри

Иностранные граждане могут получить вычет по НДС с покупок в российских магазинах, в случае вывоза товаров с территории РФ за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза через пункты пропуска через госграницу РФ (такс-фри).
Однако вывезти товары надо в течение 3 месяцев с даты их покупки.
Между тем сейчас введены временные ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок и иные требования по перемещению и пребыванию иностранных граждан.
Эти ограничительные меры препятствуют выезду иностранцев из РФ. С учетом их продолжительности и неопределенности окончания представляется невозможным реализовать иностранными лицами права на компенсацию суммы НДС.
В этой связи разработан проект Постановления, которым приостанавливается до 31 декабря 2020 года установленный срок вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска через границу РФ.В пояснительной записке говорится, что более 15000 иностранных граждан не смогли в трехмесячный срок вывезти товар за пределы РФ. Кроме того, часть иностранных туристов, пребывающих на территории РФ во время пандемии, продолжает осуществлять покупки дистанционным способом. В условиях падения покупательского спроса и закрытия офлайн формата непродовольственных магазинов это необходимо для сохранения торгового бизнеса.
Принятие проекта позволит обеспечить дополнительные меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности — организаций розничной торговли, что особенно важно в текущих условиях, с учетом факта включения розничной торговли непродовольственными товарами в перечень пострадавших отраслей российской экономики.