Мошенники научились отправлять СМС с официального номера Сбербанка «900»

Теперь мошеннические СМС-сообщшения могут приходить даже с официального номера Сбербанка «900».

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка по дистанционному резервированию открытия расчетного счета для предпринимателей.

С помощью этого сервиса, третьи лица, зная номер мобильного телефона, через заполнение простой анкеты могут сделать так, что клиент Сбербанка может получить в любой момент СМС-сообщение с номера 900.

Злоумышленник связывается с жертвой, и сообщает о неудачных попытках входа в аккаунт. Чтобы «обезопасить» средства, он предлагает открыть резервный счет, и для этого просит раскрыть ему конфиденциальную информацию, включающую в себя номер карты и срок ее действия.

Кстати говоря, сообщения от Сбербанка всегда сопровождаются фразой «никому не сообщайте код (или иные данные), даже сотруднику банка». Иногда к ним полезно прислушиваться.

По материалам «ТАСС».