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Аналитики считают, что Россия выйдет из кризиса не раньше 2024 года. Конечно, если не успеет наступить следующий

Россия выйдет из кризиса не ранее 20024 года. По крайней мере, так считают аналитики.

К такому выводу пришли эксперты Economist Intelligence Unit (EIU, исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group).

При этом, некоторым странам G7, а именно, Франции, Германии, Канаде и США предсказывают выход из кризиса в 2022 году.

В Великобритании процесс восстановления затянется до конца 2023 года, а в Японии и Италии — до 2024-го.

«Бразилия, Россия и ЮАР потеряли почти десять лет роста и останутся в „режиме восстановления“ как минимум до 2024 года», — отмечает директор по глобальному прогнозированию компании EIU Агата Демарайс.

По материалам «РБК».

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