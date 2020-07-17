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Прибыль КИК будет облагаться по новым правилам

В порядок налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании (статья 25-13-1 НК), внесут изменения.

Соответствующий законопроект № 990129-7 внесен в Госдуму.

Проектом предлагается:

— исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму налога у источника из расчета эффективной ставки налогообложения прибыли КИК для случаев, когда фактическим получателем дивидендов является контролирующее лицо — российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет права распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей хозяйственной деятельности и не несет налогового бремени в связи с их получением;

— в целях устранения неопределенности положений НК в части налогообложения прибыли КИК предлагается уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании, а также упорядочить и привести в соответствие с экономической сущностью холдинговой (субхолдинговой) деятельности критерии для освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если иностранная холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой (субхолдинговой) компанией;

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— перейти от особого к общему порядку корректировки прибыли КИК применительно к операциям с производными финансовыми инструментам (ПФИ) ввиду специфики экономической природы данного вида сделок, предполагающей возможность получения только положительного или отрицательного финансового результата. Предлагается финансовые результаты от операций с ПФИ учитывать в общем порядке на основе финансовой отчетности КИК;

— унифицировать порядок определения расходов КИК при реализации (ином выбытии) долей в уставном (складочном) капитале (фонде) организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг, ПФИ, предусмотрев, что соответствующие расходы определяются в соответствии с порядком (методом списания), предусмотренным соответствующей финансовой отчетностью КИК;

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— урегулировать порядок учета налога, исчисленного и (или) уплаченного КИК в иностранной юрисдикции после даты предоставления контролирующим лицом налоговой декларации в отношении прибыли КИК за соответствующий финансовый год.

В целях стимулирования инвестиционной активности законопроектом предлагается предусмотреть возможность уменьшения доходов от реализации имущественных прав (долей, паев) на величину вклада, внесенного в имущество дочерних организаций, ввиду того, что вклад в имущество (так же, как и вклад в уставный капитал) по своей экономической природе является одним из способов осуществления инвестиций, направленных на получение дивидендов, а также прибыли от потенциальной продажи акций (долей) организации.

Отметим, что проектом не затрагиваются вопросы, связанные с налогообложением операций, связанных с выводом финансовых ресурсов за рубеж (в виде дивидендов, процентов и прочих перечислений за пределы страны).

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Законопроект является результатом совместной работы экспертного сообщества с участием представителей крупнейших бизнес объединений на площадке Госдумы по «донастройке» налоговой системы, говорится в пояснительной записке.

Среди авторов проекта — председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

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