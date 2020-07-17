Прибыль КИК будет облагаться по новым правилам

В порядок налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании (статья
Соответствующий законопроект № 990129-7 внесен в Госдуму.
Проектом предлагается:
— исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму налога у источника из расчета эффективной ставки налогообложения прибыли КИК для случаев, когда фактическим получателем дивидендов является контролирующее лицо — российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет права распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей хозяйственной деятельности и не несет налогового бремени в связи с их получением;
— в целях устранения неопределенности положений НК в части налогообложения прибыли КИК предлагается уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании, а также упорядочить и привести в соответствие с экономической сущностью холдинговой (субхолдинговой) деятельности критерии для освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если иностранная холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой (субхолдинговой) компанией;