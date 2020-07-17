В порядок применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль внесут изменения

Законопроект № 990129-7 с поправками в части налогообложения прибыли КИК, также содержит поправки, которые касаются инвестиционного налогового вычета для юрлиц (применяется при расчете налога на прибыль).

Так, предлагается не лишать налогоплательщика права на амортизацию основного средства в части расходов на его создание (приобретение), которые не были учтены при определении инвестиционного налогового вычета, а также дать право налогоплательщику переносить неиспользованный налоговый вычет в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на следующие периоды аналогично порядку, предусмотренному для части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ.