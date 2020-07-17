При расчете двойной оплаты за выходной день учитывается не только оклад, но и все надбавки

Автор статьи конечно панику нагоняет, достаточно вникнуть в текст и кто его писал. И речи об угол...
много пользуются, так много, что другие которые за это заплатили воспользоваться не могут....
А как вы хотели? Верх цинизма-получить субсидию на компенсацию зар.плат и не выдать эти деньги лю...
Нам недавно приходило точно такое требование! вне рамок по п.2 ст.93.1. И в последней строчке "ка...
В законе однозначно сказано - начисления за месяц. Поэтому - сколько зачислили, сравниваете с МРО...
Добрый день ! А как быть если сотрудник отработал не полный месяц, а доход составил 12 130,00. Ра...
Нет ничего более постоянного, чем временное
Там - это где? Я знаю многодетную семью, мама которой до рождения первого ребенка была высокоопла...
Да, и никакого официального отказа или сообщения хотя бы мы по этовму поводу не получили от банка...
Заявку надо подавать в один банк, как оказалось. Мы подали в Промсвязьбанк онлайн, и офлайн в ВТБ...
вы реально думаете что государство создано для этого? что оно вам должно за просто так?...
Так и хочется на эту новость отреагировать цитатой из классики советской мультипликации... "Шо, о...
"Теперь мошеннические СМС-сообщшения могут" мошенники уже на "Клерке" 😂...
Вы считаете, что человек, получивший это требование, врет, что не указан контрагент и сделка? Я п...
На фото требования последняя строчка "касающиеся деятельности". Скорее всего далее указано назва...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кол-во сотрудников код 01 и код 020 одинаковое, или код 020 т...
у нас ещё один банк активно с коммунальными платежами работает.в рейтинге по активам он 124....
Отказывать нужно, но без хамства. Зачем давать отделу предпроверочного анализа лишние сведения. С...
Я лишь могу для себя констатировать, что они более мобильны, чем Греф....
Ну вот и я настроил эту опцию в Сбербанк-онлайне. Мало ли - вдруг пригодится. Спасибо АльфаБанку ...
С чего Вы взяли что можно было? Вполне может, что на создание этой таблицы не предусмотрено никак...
Пожалуйста, перечислите эти виды спорта.
Я полагаю, что можно было эту таблицу сделать намного более удобной для восприятия....
Это откуда такой неправильный вывод Вы сделали?Даже если принять Ваш довод о праве спросить с гос...
Любой любительский детский спорт обойдется дешевле. Не профессиональный. Ну и надеюсь вы понимает...
До недавних пор я задавал подобным умникам вопрос, отчего они звонят не со сберовского номера 900...
Я уже года два не клиент сбера, мне позвонили мошенники и долго рассказывали, про попытки взломат...
Бодаемся по поводу ошибки, которую нашли на сервисе про свое ООО уже не один месяц, сервис пиняет...
Просто, у нас люди не осознают, что они являются налогоплательщиками, и, соответственно, вправе с...
Эта информация устарела 1 июля. Теперь новый срок - не раньше 2036....
Моей коллеге уже приходило так.
Да, придираетесь, на мой взгляд. Люди не заморачиваются, хотя именно они им пользуются, хотя возм...
Частенько программа "" Прозрачный бизнес " Зависает и получаешь данные проверки -///По заданным ...
Таким образом, у налоговой и появляется статистика об уменьшении количества выездных проверок...