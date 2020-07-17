При расчете двойной оплаты за выходной день учитывается не только оклад, но и все надбавки

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АннЮрьна Да, и никакого официального отказа или сообщения хотя бы мы по этовму поводу не получили от банка... Кредит почти как субсидия. За каждого сотрудника заплатят 95 тысяч

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