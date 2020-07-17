Клерк.Ру

При расчете двойной оплаты за выходной день учитывается не только оклад, но и все надбавки

Как известно, за работу в выходные и праздничные дни положена двойная оплата. Обязан ли работодатель включать в расчет среднедневного заработка для оплаты в двойном размере стимулирующие и компенсационные надбавки? Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Дело в том, что согласно статье 153 ТК среднедневной заработок для этого случая рассчитывается из должностного оклада.

Роструд пояснил, что при оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

Данное толкование статьи 153 ТК, приведенное в Постановлении Конституционного Суда от 28.06.2018 № 26-П, распространяется на всех работодателей и работников без исключения.

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В п. 3.5 Постановления от 28.06.2018 № 26-П указано, что часть первая статьи 153 ТК, рассматриваемая в системе действующего правового регулирования, сама по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей зарплаты — оклада, а указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в выходной или нерабочий праздничный день могут быть произвольно лишены права на получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за труд по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный рабочий день.

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