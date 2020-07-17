Директор сменила фамилию. Ждать пока налоговики внесут изменения в ЕГРЮЛ, или внести все самой?

Смена фамилии в связи с замужеством — это не только начало семейной жизни. Это смена всего комплекта документов, где была указана старая фамилия. А что еще нужно менять, если новоиспеченная жена — директор компании?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня директор вышла замуж,сменив фамилию. Не сталкивалась с этим никогда. Верно ли я поняла,что мне в налоговую надо подать 14 форму? Поделитесь опытом,что не упустить.Банк уведомили, ЭЦП поменяю. СНИЛС директор сама поменяет.Что ещё нужно сделать?».

В комментариях на этот раз ответили мало, но зато мнения разделились на диаметрально противоположные:

«Налоговая сама меняет фамилию».

И:

«Налоговая сама ничего не поменяет — 14 форму нужно подать».

Кто же прав? Открываем абз. 5 п. 4 ст. 5 ФЗ «О регистрации юридических лиц и ИП»: