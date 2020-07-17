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Директор сменила фамилию. Ждать пока налоговики внесут изменения в ЕГРЮЛ, или внести все самой?

Смена фамилии в связи с замужеством — это не только начало семейной жизни. Это смена всего комплекта документов, где была указана старая фамилия. А что еще нужно менять, если новоиспеченная жена — директор компании?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У меня директор вышла замуж,сменив фамилию. Не сталкивалась с этим никогда. Верно ли я поняла,что мне в налоговую надо подать 14 форму? Поделитесь опытом,что не упустить.Банк уведомили, ЭЦП поменяю. СНИЛС директор сама поменяет.Что ещё нужно сделать?».

В комментариях на этот раз ответили мало, но зато мнения разделились на диаметрально противоположные:

«Налоговая сама меняет фамилию».

И:

«Налоговая сама ничего не поменяет — 14 форму нужно подать».

Кто же прав? Открываем абз. 5 п. 4 ст. 5 ФЗ «О регистрации юридических лиц и ИП»:

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«В случае изменения паспортных данных и сведений о месте жительства учредителей (участников) юридического лица — физических лиц, лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и индивидуального предпринимателя регистрирующий орган обеспечивает внесение указанных сведений в соответствующий государственный реестр на основании имеющихся у такого органа сведений о паспортных данных и местах жительства физических лиц, полученных от органов, осуществляющих выдачу или замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, либо регистрацию физических лиц по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах порядке, не позднее пяти рабочих дней со дня их получения».

Паспортами у нас сейчас занимается МВД. МВД и направляет в ФНС выгрузку по паспортам, и налоговики должны сведения обновлять. Только вот много раз бывало, что директор со старой фамилией так и висит в ЕГРЮЛ, что сразу вызывает вопросы у тех же банков.

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Выход — да, заполнить заявление по форме Р14001, с новой фамилией. Если же будут какие-то еще изменения в ЕГРЮЛ, скажем, коды по ОКВЭД решили обновить, то просто указываете новые паспортные данные, налоговики их автоматически обновят у себя, сверив их с имеющейся у них базой.

Иногда бывает, что паспорта в базе по какой-то причине не оказалось, тогда придется идти в паспортный стол, просить справку о том, что паспорт действителен и переподаваться. Правда, такое бывает редко.

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