Про бухгалтеров, пятничное

Пятничная подборка бухгалтерского юмора. Местами бородатого. Пора отдыхать, завтра выходные!

Для начала, вспомнился старый случай про загадку:

«Читали загадки на работе в перерыве. „Два брата видятся, да не сходятся“. Бухгалтер, задумчиво из-за компа: дебет с кредитом...».

А вот мнение, что у настоящего бухгалтера может не сойтись:

А вот про профессии, что и к бухгалтерам тоже можно отнести: Взято, кстати, из «Красного уголка бухгалтера».

Немного черного юмора:

А вот еще, что называется, «с бородой»:

Как говорится, «шутка, повторенная три раза, становится в три раза смешнее».

Закончить же предлагаю на еще одной, тоже порядком избитой фразе:

Но ведь правда же, не так ли?