Про бухгалтеров, пятничное

Прошли те времена, когда это было легко и просто. Не говоря уже о том, что к новым фирмам повышен...
Вы вообще о чем? Субсидии по количеству работников давали работодателям, а не самим работникам. ...
А что здесь фиктивногоесли деятельность попала под субсидии. Тут хоть вертьхоть крутьа помощь дол...
Я никогда с государством в азартные игры не играю. Вся эта политика подачек до добра не доведёт.Л...
А почему бы не открыть свежее ЮЛ? Для спокойной работать через него и для спокойного бодаения с н...
Душевнобольных еще никто не отменял)
Все наемные работники ничего не платят в систему ОМС.
Тогда вы ошиблись страной проживания. У нас нет такого страхования. И почему вы в этом обвиняете ...
я на свои хочу лечиться, я их на 5 жизней заплатила.
А почему вы решили, что внесли только вы? И кто вас через двадцать лет лечить будет, если народ ...
Нашли чем похвалиться, у нормальных банков уже давно есть такой сервис. ...
Внизу поста есть ссылка на определение, и это не арбитраж, там СОЮ....
да, это я что ли. Во первых я не могу сутками сидеть в поликлинике т.к. работаю. Во вторых я не п...
Поддерживаю. Не стоит расслабляться... Да, таскать маску в такую жару очень неприятно....
Непонятно, какое отношение СЗВ-М имеет к ИП без работников? Они её и не сдают. Нет данных из ПФР ...
на рекламу БухСофта не ведитесь, работаю с ними и мучаюсь...
"Уважаемый Николай Сергеевич!ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы, в рамках исполнения обяз...
А говорят снимают ограничения постепенно. Лично мне кажется, для своей же безопасности пока стоит...
Тут в соседей теме про Сбер некоторые доверчивые"товарисчи" пишут, что подключили автоплатеж на к...
А у меня учер вышла замуж, сменила фамилию и никому не сказала о столь радостном событии. Так и н...
ага, сама внесет. Ждите! ЕИО уже пару лет висит со старым ИНН (так получилось, что 2 ИНН было)в Е...
Это вы что ли? Вы не можете в поликлинику со своим ребенком пойти или что?...
Вообще-то речь не об этом. А о том, что людей фиктивно увольняли, чтобы они на бирже труда получи...
Если нужен действенный способ:Руководителю управления Следственного комитета Российской Феде...
Автор статьи конечно панику нагоняет, достаточно вникнуть в текст и кто его писал. И речи об угол...
много пользуются, так много, что другие которые за это заплатили воспользоваться не могут....
А как вы хотели? Верх цинизма-получить субсидию на компенсацию зар.плат и не выдать эти деньги лю...
Нам недавно приходило точно такое требование! вне рамок по п.2 ст.93.1. И в последней строчке "ка...
В законе однозначно сказано - начисления за месяц. Поэтому - сколько зачислили, сравниваете с МРО...
Добрый день ! А как быть если сотрудник отработал не полный месяц, а доход составил 12 130,00. Ра...
Нет ничего более постоянного, чем временное
Там - это где? Я знаю многодетную семью, мама которой до рождения первого ребенка была высокоопла...
Да, и никакого официального отказа или сообщения хотя бы мы по этовму поводу не получили от банка...
Заявку надо подавать в один банк, как оказалось. Мы подали в Промсвязьбанк онлайн, и офлайн в ВТБ...