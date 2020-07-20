В счете-фактуре надо будет указывать РНПТ, а в декларацию по НДС включать новую информацию. Из-за прослеживаемости товаров

В Госдуму внесен законопроект № 991147-7 с поправками в НК, которые касаются системы прослеживаемости товаров.

Напомним, сейчас идет эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления. Его продлили до 31 декабря 2020 года.

А с 1 января 2021 году вступят в действие поправки в НК.

Под прослеживаемостью понимается организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости.

В НК будут установлены общие положения о прослеживаемости, а также:

обязанности и меры ответственности налогоплательщиков,

совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости;

порядок уведомления налогоплательщиками о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;

порядок уведомления налогоплательщиками об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.

Законопроектом предлагается наделить Правительство полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих прослеживаемости, по установлению критериев, применяемых при отборе отдельных видов товаров, для включения в данный перечень, а также по установлению перечня субъектов, принимающих участие в организации и функционировании национальной системы прослеживаемости товаров.