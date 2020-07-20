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В счете-фактуре надо будет указывать РНПТ, а в декларацию по НДС включать новую информацию. Из-за прослеживаемости товаров

В Госдуму внесен законопроект № 991147-7 с поправками в НК, которые касаются системы прослеживаемости товаров.

Напомним, сейчас идет эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ для внутреннего потребления. Его продлили до 31 декабря 2020 года.

А с 1 января 2021 году вступят в действие поправки в НК.

Под прослеживаемостью понимается организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с использованием национальных систем прослеживаемости.

В НК будут установлены общие положения о прослеживаемости, а также:

  • обязанности и меры ответственности налогоплательщиков,
  • совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости;
  • порядок уведомления налогоплательщиками о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;
  • порядок уведомления налогоплательщиками об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости.
Законопроектом предлагается наделить Правительство  полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих прослеживаемости, по установлению критериев, применяемых при отборе отдельных видов товаров, для включения в данный перечень, а также по установлению перечня субъектов, принимающих участие в организации и функционировании национальной системы прослеживаемости товаров.

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Напомним, в рамках эксперимента отслеживаются 11 групп товаров, среди которых – холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы, транспортные средства промышленного назначения. Документальное отслеживание товара происходит с момента прохождения таможни.

Товарам, подлежащим прослеживаемости, присваивается регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ).

При реализации товара, подлежащего прослеживаемости, соответствующий РНПТ включается налогоплательщиком в счет-фактуру (для плательщиков  НДС) или документ об отгрузке товаров (для лиц, не являющихся плательщиками НДС), составляемые в электронной форме.

Информацию об окончании прослеживаемости товара по причинам его утилизации, переработки или реализации физическим лицам, не являющимся ИП, налогоплательщики обязаны включать в специализированный ежеквартальный отчет, представляемый в ИФНС.

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Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара между налогоплательщиками будет включаться в декларации по НДС (для налогоплательщиков НДС) или вышеуказанный отчет (для лиц, не являющихся плательщиками НДС) и представляться в ИФНС ежеквартально.

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