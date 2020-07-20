В счете-фактуре надо будет указывать РНПТ, а в декларацию по НДС включать новую информацию. Из-за прослеживаемости товаров

Timeo Danaos et dona ferentes — Боюсь данайцев и дары приносящих. Латинская крылат...
Вообще то речь не об этом. Реальная жизнь, она опять не впишется в наш УК. Напр.: апрель - бизнес...
Тоже не пользуюсь автоплатежами, но насколько я помню они не совсем сами оплачиваются. Банк запра...
Одно не пойму: что значит "откуда не ждали?" Как раз оттуда и ждали. Это же было понятно уже на с...
Что делать, если ошибочно пробили сумму большую чем нужно?...
Ага, ОПСОСы тоже все мечтают автоплатеж мне подключить. Чтобы потом за подключенные мне втихушку ...
Налоговиков никто не обзывал. Это про тех, кто утверждает о незаконности работы ФНС. На это и был...
Ладно вам обзываться. Они просто налоги собирают, работа у них такая....
Маркируйте, только на себя берите расходы и не делайте всё через ж..у. Но нет....
Каждый должен чувствовать себя преступником.
А по телевизору говорят, США уже разваливается. Неужели там ипотеку кому-то дают?...
Расовое замещение в действии.
Ничего не должен. Капитализм на дворе, простите.
Я не поняла, что именно Клерк должен был пояснять?
А кто-то даже попробовать боится, глядя на сумму. Но клерк ни разу не объяснил, что за чем и поче...
Вы поймите, что огромное количество людей в нашей стране просто не умеют все это делать. Это для ...
Хотела промолчать, но не смогу - в личном кабинете ИФНС заполнить 3ндфл и приложить сканы докумен...
совершенно мало даже в новосибе!Вот недавно устанавливал межкомнатные двери в квартиру (Новосибир...
А каким документом подтвердить брокеру, а затем и ФНС при заполнении 3-НДФЛ дату покупки для подт...
Нет, у каждого гражданина есть право на свой вычет. Но вы можете им воспользоваться в другой раз....
Уууу... Какие старые коменты аж десять лет назад. Сверстал себе сайт (nasobe.ru) немного скрипта,...
Да простите меня управленцы и менеджера финансовые имеющие бухгалтерско-экономическое образование...
плачу т.к получать 5000 и быть хреновым специалистом и получать больше 150 000 и быть крытым спец...
Поясните мне тогда, пожалуйста, необходимость написания Заявления о распределении имущественного ...
Есть ещё предположение: движения, которые внешне выглядят бессмысленными и абсолютно дурацкими, н...
Мой отец Прошёл три войны Финскую, ханкил гол и отечественную. Служил офицером в германии. Накопи...
Слабо самой стать этими самыми МСП и получать некие мифические плюшки? :(...
А что вас смущает? Разумеется каждый, но только в пределах двух миллионов от стоимости приобретен...
И что вы хотите сказать, что если супругами приобретена недвижимость за 4млн.руб., то каждый из с...
Я думаю ,предприниматели отправили людей с начало на биржу,а потом ,когда с конца апреля обьявили...
Уменьшение взносов (а для некоторых “счастливчиков”, которые трудятся у работодателей вообще осво...
https://svpressa.ru/economy/article/256881/
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/23616173-ekspert-snizhenie-sotsvznosov-dlya-m...