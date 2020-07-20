Обнародовали цифры по безработным москвичам

В Москве на 90% сократилось число обращений за пособием по безработице. Закончились безработные?
Об этом сообщает вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«С началом пандемии нам удалось быстро перестроить все процессы центра занятости в онлайн-режим. Мы упростили систему подачи заявок, благодаря этому у москвичей появилась возможность дистанционно получить статус безработного. С окончанием самоизоляции мы замечаем резкое снижение количества обращений за пособиями по безработице. Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тысяч заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200–1500 в день, то есть почти на 90 процентов меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает — снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места», — рассказала Анастасия Ракова.
Центр занятости населения в столице на данный момент предлагает около 72 тысяч вакансий для соискателей.
По материалам портала мэрии.