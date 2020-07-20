Общение с налоговиками должно протекать в культурной форме. Что делать, если это не так?

На минувшей неделе наши читатели на «Клерке» и в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке обсуждали тему общения с налоговиками.

Предметом обсуждения стала вежливость, вернее ее отсутствие.

И правда, как реагировать на недоброжелательность со стороны сотрудников контролирующих органов? Мы решили провести опрос на эту тему.

Приглашаем вас принять в нем участие.

Кстати, напомним, что ФНС письмом № ОА-4-17/10527 от 14.06.2016 г. актуализировала Основные принципы и требования к организации обслуживания налогоплательщиков.