Хамство налоговиков. Жаловаться, терпеть, попытаться договориться?

Далеко не первая, и, видимо, не последняя история с жалобой на хамство от налоговиков. Всегда можно постараться договориться, но вот как быть, когда просто и неприкрыто хамят?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Произошедшая ситуация для нашего региона уже становится почти нормой, но как-то всегда удавалось решить. То, что произошло сейчас, уже немного за гранью. Абсолютно незаконная блокировка всех счетов, за якобы не отправленную квитанцию на требование. Подтверждение от оператора об отсутствии требования имеется, но вот уже энное количество дней счета разблокировать не можем. Но суть проблемы не в этом. Инспектор, вернее даже замначальника отдела, бросает трубки, отказывается разговаривать, я бы сказала, что откровенно хамит. На вопросы, что нам делать, мы работать не можем, отвечает „и че, подождете, а мы еще посмотрим, что у вас там, надо повнимательнее к вам присмотреться“. Как ее действия назвать: угроза, превышение полномочий, хамство? Или все сразу? Жалобу пишу».

Что пишут в комментариях:

«Составьте возражение на их действия с подробным описанием нарушений с их стороны, что из-за их нарушений законодательства вы несете убытки и они парализуют ваш бизнес. Также укажите все их устные высказывания, в шапке получателями укажите вышестоящий орган и прокуратуру, но в прокуратуру пока не отправляйте, реакция вышестоящих будет мгновенной из за прокуратуры, потому что, если действительно отправить в прокуратуру, руководитель будет оштрафован. Но! Также будьте готовы, что вам после жалобы будут действительно устраивать проверки. К сожалению, свинский человеческий фактор не исключаем среди налоговиков».

Еще совет:

«На приём к начальнику инспекции записывайтесь и параллельно жалобу в вышестоящие, как вам советовали».

Правда, частенько бывает, что начальника постоянно «нет на месте».

Кто-то делится своей историей:

«Тоже сталкивалась с халатностью и последующим откровенным хамством начальника отдела в налоговой. жалоба в областное управление и через личный кабинет на сайте налоговой — вопрос решается быстро и виновные привлекаются к дисциплинарным взысканиям. Мне уже через полчаса после отправки звонили с просьбой отозвать свои претензии. А ещё коллеги рекомендуют обращение на кремлин.ру».

Пожалуй, сразу в прокуратуру действительно не стоит. Поначалу лучше попробовать решить вопрос с пределах инспекции, а если не понимают — тогда уже жаловаться во все инстанции. Но как бы не пришлось менять инспекцию.