В Госдуме предложили не платить транспортный налог в случае простоя автомобиля

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров («Единая Россия»), пишет РБК.

В своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева депутат отметил, что сейчас размер этого налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства. Однако по разным причинам, например из-за поломки автомобиля или переезда в другой регион, люди могут не пользоваться личным транспортом достаточно долгое время.

Поэтому Федоров предложил предоставлять гражданам право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД. В таком случае уплачивать транспортный налог за этот период было бы не надо

В отношении тех, кто был освобожден от уплаты налога, но все же воспользовался автомобилем, могут быть предусмотрены санкции на усмотрение профильных ведомств