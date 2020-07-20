Пенсионеров пугают большими долгами и грозят отнять квартиру

Очередной случай мошенничества в отношении пенсионеров. Остается только посоветовать, что нужно быть крайне бдительными.

История взята из Facebook.

«В самом центре Москвы, в респектабельном офисе в Архангельском переулке, дом 7, стр. 1, совершенно легально обосновалось ООО „Кардинал“ с уставным капиталом 10 000 рублей. Занимается ООО „юридической помощью пенсионерам“ — ну, вы поняли, выманивает у них последние деньги. В случае нашей доброй знакомой, рассудительной и совершенно вменяемой женщины 80 , это оказалось 350 000 рублей. Дело было так: сначала ей позвонили и рассказали, что она должна 150 000 рублей Мособлбанку. С Мособлбанком наша знакомая никогда никаких дел не имела, но запаниковала и погуглила „защиту прав пенсионеров“. Выпал номер „горячей линии“. Там-то и посоветовали обратиться в ООО „Кардинал“».

Собственно, что было дальше:

«„Юристы“ приняли посетительницу довольно любезно, но сразу напугали, что без их защиты она может лишиться квартиры („только не говорите родным, чтобы не тревожить“). Дальше все было стремительно — договор на коленке, поход в банкомат, переход денежных средств в кассу ООО „Кардинал“. И только после этого наша знакомая опомнилась и позвонила родным. С утра пораньше было написано заявление в полицию, затем мы вместе с потерпевшей вернулись в „Кардинал“ расторгать договор. В пустом кабинете нас приняли двое — пузатый назвался Сергеем Сергеевичем Ивановским (но документов не показал), помощница — Ольгой. Тон общения, понятное дело, резко сменился на хамский, рассматривать наше заявление „юристы“ намерены в течение 10 дней. На вопрос „а у вас бабушка есть?“, „Ольга“ ответила: „вот только не надо тут морализаторства!“ Полиции они не боятся, а от прямого удара в лицо „Сергея Сергеевича“ защитили включенная видеокамера и уголовный кодекс, который мы чтим, в отличие от него».

Каков прогноз? Не самый утешительный, по мнению автора поста

«Конечно, мы уже поговорили со знакомыми настоящими юристами, но у них другая специализация. Шансы вернуть деньги исчезающе малы, надежды наказать подонков практически нет. Но очень хочется. Пока что мы можем придать дело огласке и как можно ярче подсветить вывеску ООО „Кардинал“ (хотя предполагаю, что она вскоре сменится и менялась уже не раз — нынешнее ООО зарегистрировано 13 февраля 2020 года, генеральный директор — Маргарян Ашот Арамович, юридический адрес совпадает с фактическим). Так что, дорогие друзья, чем больше будет перепостов, тем лучше».

Перепосты и освещение в социальных сетях, это, конечно хорошо. Но, по-хорошему, нужно смотреть договор, что там написано. Еще желательно искать других потерпевших, чтобы вместе обращаться в полицию. Не является правилом, но шансы несколько возрастают привлечь злоумышленников к ответственности за мошенничество, если обращений много.

Вот еще что автор поста добавил в комментариях:

«Они напугали, что за долги банк может отобрать квартиру, и обещали юридическую защиту. но, судя по тому, что следующая встреча была назначена в Росреестре, отжимать квартиру планировали сами».

Вообще, нет еще ясности в истории «а был ли мальчик». Иными словами, кредит-то был? Зачем быдло идти к непонятным «юристам», если можно было сначала выяснить все в этом Мособлбанке? А потом уже думать, что дальше делать. Вполне возможно, купила новую сим-карту, а номер раньше на должнике был. А банк такие вещи не проверяет, звонит и звонит.

И если, веря автору поста, кредита не было, то в любом случае идти в банк и выяснять в чем проблема. Или просто номер в черный список добавить.