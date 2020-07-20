Благотворительные организации хотят обязать отчитываться о пожертвованиях. Кроме религиозных

Минюст предлагает обязать благотворительные некоммерческие организации отчитываться о поступивших и потраченных пожертвованиях.
Об этом пишет «Интерфакс». Соответствующий проект приказа размещен на портале общественного обсуждения.
«Некоммерческая организация, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований (далее — организация), обязана публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и официальные сайты его территориальных органов ‎в сети Интернет (далее — информационные ресурсы Минюста России ‎в сети Интернет), а также на сайте некоммерческой организации, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего ‎за отчетным периодом» — сказано в тексте проекта.При этом, на вопрос издания, относится ли это к религиозным организациям, в Минюсте ответили что размещенный проект приказа разработан в соответствии с положениями ст 16.1 Закона о благотворительности (вступает в силу в октябре 2020 года).
«Согласно ее пункту 12 указанная статья не применяется в отношении ящиков, размещенных религиозными организациями, — сообщили в пресс-службе. — Следовательно, и приказ не распространяется на религиозные организации».Кстати, на данный момент процедура общественного обсуждения, можно оставить отзыв.