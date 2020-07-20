НПД для самозанятых предлагают снизить с 6 % до 1 %

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин направил в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением принять закон в части ставки налога для самозанятых.

Сейчас она составляет 6 % при получении дохода от юрлиц и ИП и 4 % при получении дохода от физлиц.

Катырин предлагает дать регионам право уравнять ставку и снижать ее до 1 %. Такую пониженную ставку регионы могли бы вводить, например, лишь для отдельных видов деятельности, как это делается для плательщиков УСН.

Напомним, что сейчас для самозанятых действуют два налоговых вычета в общей сумме на 22 130 руб. Этот общий вычет уменьшает налог вплоть до нуля. Но данное правило действует только в 2020 году в качестве меры поддержки.

С 2021 года все должно вернуться на круги своя.

О том, как считается налог с учетом вычета с июля 2020 и как он считался до этой даты и будет считаться после 2020 года ранее писал в своем блоге на нашем сайте Георгий Чахидзе.