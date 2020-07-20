Банк для оформления кредита требует решение. Об избиении директора

Без решения единого участника об избиении директора кредит не дадут. Даже если этот самый директор и есть участник. Если что, пост юмора.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Перл дня. Даже не знаю, плакать или смеяться. Заявка на кредитование, где есть решение участника об избиении директора».
Комментарии себя ждать не заставили:
«И участник не простой — единый! Перевод с китайского видимо».
Или вот:
«Все правильно. Превентивное решение. Чтобы директор не расслаблялся».
На что автор поста спрашивает:
«То есть, саму себя отдубасить?».
Часом, не этот банк? Его там не называют.
А то правда, чем-то навеяло.