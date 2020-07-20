Банк для оформления кредита требует решение. Об избиении директора

Тишина я думаю не умерла бы, ни таких она видели и ни таких на место ставила. Уж халявщиков точно не люб... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr я так погляжу нормальных доводов по пунктам так и не накопилось? Только домыслы и оскорбления?Отк... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Первоклассникс Не пользуюсь автоплатежами. Мне не трудно нажать раз в месяц пару кнопок. За одним быть в курсе с... 30 с лишним миллиардов. Долг за отопление

Над.К Плисецкая никогда в жизни бы не позволила даже помыслить так, как вы пишете. От стыда бы умерла. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Вы может уже перестанете считать деньги в чужих карманах? Вы не знаете, сколько человек зарабатыв... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Но нельзя судить обо всех людях в стране, потому что вы знаете, что в ней встречаются бомжи. А у ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr Вы вообще о чем, не-уважаемая? Вы с голосом в голове дискутируете?Это откуда Вы взяли? Цитату мою... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина вы меня не понимаете, я вам говорю, что вы и на это не заработали, а вы еще выше хотите.))) ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Для того, чтобы знать о существовании бомжей не обязательно прожить с ними год в подвале. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Тишина вы совсем ку-ку мадам, читая это у меня ощущение, что вы бредите. Эгоистка это ВЫ.А вы думаете ср... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 На "понятия" перешли? )) Мне начать бояться или можно просто посмеяться над таким эмоциональным в... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

ZloiBuhgalter Заканчивайте "брызгать слюной". Не комментарии, от "тебя" (да, да, я не ошибаюсь, именно "ТЕБЯ"),... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Evgeniya19 Я не оскорбляю, а описываю свои наблюдения. И не вам указывать, что мне делать, а что нет ). Бухг... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VadimBA Сколько споров ни о чем... Сколько выплеснутого негатива, по сути, по отношению к таким же, как и... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Над.К Неправда.И призыв к публике тут: перестаньте уже оскорблять многодетных. Среди бухгалтеров таких ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Мадама В откровениях написано, что антихрист будет править 3,5 года и тогда нельзя будет ни торговать ни... Сплошная маркировка всех товаров начнется с 2024 года

Evgeniya19 Многодетные лечить будут?) Страшно становится от таких прогнозов. Работящих многодетных семей еди... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

titova-tlt как давно считали налоговики, раз вы начали-вы и заканчивайте. В том то и дело налоговая ранее ни... ООО откажут в ликвидации при нарушении сроков

Над.К Вы не можете этого посчитать здесь и сейчас. Потому что отдача будет в будущем.А оскорбления пост... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

duffy так у них было жилье рядом с работой отца, что не так? должны были квартиру в столице дать, чтоб ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Марьяна-бух Армия? Для поддержки царя батюшки создавалось и создается, испокон веков такое. Всё по подобию, и... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Вы зачем мои слова перевираете? Я назвала одну из общественный функций для инвалидов, а не людей ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Wern Вы сейчас нездоровых людей назвали фоном для общества? И вы собой довольны при этом? У меня нет с... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Dmitriy A Вклады снижают вслед за ставкой ЦБ, а почему кредиты всё под 18 - 20% выдают ...... 30% россиян готовы забрать вклады при минимальных ставках

VikaV2193 Это в каком смысле? Очень даже принесут. Во первых инвалид не значит нефертильный (стерильный). В... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

Natali Kr ладно- ладно.... последняя фраза была резковата..... слово "эгоист" из него исключаем.... к тому ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос