Клерк.Ру

Банк для оформления кредита требует решение. Об избиении директора

Без решения единого участника об избиении директора кредит не дадут. Даже если этот самый директор и есть участник. Если что, пост юмора.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Перл дня. Даже не знаю, плакать или смеяться. Заявка на кредитование, где есть решение участника об избиении директора».

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Комментарии себя ждать не заставили:

«И участник не простой — единый! Перевод с китайского видимо».

Или вот:

«Все правильно. Превентивное решение. Чтобы директор не расслаблялся».

На что автор поста спрашивает:

«То есть, саму себя отдубасить?».

Часом, не этот банк? Его там не называют.

банк

А то правда, чем-то навеяло.

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