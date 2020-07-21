В НК внесены изменения по компенсации НДС иностранцам. Ввели электронные чеки

Организациям розничной торговли предоставили право оформлять в электронной форме документ (чек), подтверждающий право иностранных граждан на компенсацию НДС, уплаченного в составе цены товара, приобретенного у таких организаций и вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Опубликован Федеральный закон № 220-ФЗ от 20.07.2020.

Законом устанавливается порядок документооборота в электронной форме между организациями розничной торговли, налогоплательщиками, оказывающими услуги физлицам — гражданам иностранных государств по компенсации сумм НДС, ФТС России и ФНС России.

Формат электронного чека для Tax free должны утвердить налоговики и таможенники (ФНС и ФТС).