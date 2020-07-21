Хотят ввести новый вид ипотеки. С накопительным вкладом в банке

В России хотят запустить механизм ипотечно-накопительной системы (ИНС). Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла соответствующий законопроект.

Суть его в том, что законодательно будет закрепдлен договор о жилищных сбережениях.

А работать это будет так: клиент несколько лет вносит деньги в виде вклада в банк, после окончания срока действия вклада банк обязан все сбережение с процентами клиенту вернуть. А заодно, заключить с ним договор ипотеки по заранее оговоренным условиям. По сути, гарантия для заемщика, что ипотеку ему одобрят.

А также, это способ накопить денег на первоначальный взнос.

Застрахован этот вклад будет на сумму до 3 млн (против 1,4 млн на вклады физлиц).

Как говорится в пояснительной записке к документу, ИНС «позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье со стороны граждан».

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Правда, не лучше ли было бы улучшить условия самой ипотеки? Снизить процентную ставку, или дать возможность самому выбирать страховую компанию? Ипотека в нашей стране, особенно у кого процентная ставка около 14%, крайне невыгодна. По сути, чтобы купить квартиру за 2 млн со сроком кредита 15 лет, за эти самые 15 лет отдашь 4 млн.

Да и многие ли этим воспользуются? Несколько лет «умасливать» банк вкладом (а за это время много что может поменяться), чтобы он «крутил» эти деньги, и потом еще 10-15 лет платить ипотеку. Если есть деньги на первоначальный взнос, люди сразу возьмут кредит. Если нет, будут искать варианты без взноса.

По материалам «Ведомостей».