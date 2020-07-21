Хотят ввести новый вид ипотеки. С накопительным вкладом в банке

В России хотят запустить механизм ипотечно-накопительной системы (ИНС). Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла соответствующий законопроект.
Суть его в том, что законодательно будет закрепдлен договор о жилищных сбережениях.
А работать это будет так: клиент несколько лет вносит деньги в виде вклада в банк, после окончания срока действия вклада банк обязан все сбережение с процентами клиенту вернуть. А заодно, заключить с ним договор ипотеки по заранее оговоренным условиям. По сути, гарантия для заемщика, что ипотеку ему одобрят.А также, это способ накопить денег на первоначальный взнос.
Застрахован этот вклад будет на сумму до 3 млн (против 1,4 млн на вклады физлиц).
Как говорится в пояснительной записке к документу, ИНС «позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилье со стороны граждан».Правда, не лучше ли было бы улучшить условия самой ипотеки? Снизить процентную ставку, или дать возможность самому выбирать страховую компанию? Ипотека в нашей стране, особенно у кого процентная ставка около 14%, крайне невыгодна. По сути, чтобы купить квартиру за 2 млн со сроком кредита 15 лет, за эти самые 15 лет отдашь 4 млн.
Да и многие ли этим воспользуются? Несколько лет «умасливать» банк вкладом (а за это время много что может поменяться), чтобы он «крутил» эти деньги, и потом еще 10-15 лет платить ипотеку. Если есть деньги на первоначальный взнос, люди сразу возьмут кредит. Если нет, будут искать варианты без взноса.
По материалам «Ведомостей».