Две новости для бизнеса по штрафам за ККТ: хорошая и плохая

Принят Федеральный закон № 240-ФЗ от 20.07.2020, которым уточняется правила по административным штрафам за неприменение ККТ.

Поправки (хорошая и плохая) вносятся в статью 14.5 КоАП.

Начнем с плохой.

Убрали лазейку для ухода от штрафа в случае безналичных и неденежных расчетов. Раньше штраф был за расччеты с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения ККТ.

Поправка убирает наличные и электронные средства, то есть теперь не важно, каким образом произведен расчет. За непробитый по безналу чек также будут штрафовать.

Теперь хорошая новость.

Сейчас чтобы избежать штрафа за ошибку с ККТ, необходимо сообщить в налоговую об этом и оформить чек коррекции по каждому нарушению (или группе нарушений).

Новое правило позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей ККТ, который автоматически будет направлен в налоговые органы, и будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении и как документ, подтверждающий исправление ошибки, что сократит документооборот.

Напомним, скоро грядет революция по штрафам за ККТ. Налоговики разработали соответсвующие законопроекты.