Может быть, наконец, можно будет обойтись и без ККТ с фискальными данными, хотя бы тем, кто работает через интернет?

Что изменится в правилах применения

Так, термин «бланк строгой отчетности» перестанет существовать. Утвержденные разными ведомствами бланки, типа билетов на транспорт, останутся, но самого термина уже не будет. Этот бланк надо будет выдавать с содержащимися в нем реквизитами кассового чека.

Список видов деятельности, при которых можно не применять ККТ останется почти прежним, за некоторыми незначительными изменениями. Главное — при безналичных расчетах между организациями и (или) ИП по-прежнему можно ККТ не применять. Вернее, в терминах нового закона — не фиксировать расчет.

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Мнимый и притворный расчет

Под мнимым расчетом понимается несуществующий расчет, по которому осуществлена фиксация лишь для вида (в том числе несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни). Под притворным расчетом понимается расчет, в отношении которого осуществлена фиксация вместо фиксации другого расчета с целью прикрыть его.

Т.е. по сути это расчеты по мнимым и притворным сделкам.

Что такое оперативная проверка

Оперативная проверка заменит проверки применения ККТ, которые налоговики проводят сейчас. Налоговые органы получат очень много полномочий, которых в настоящее время у них нет.

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Прежде всего, проверять смогут три года предшествующих году проверки. Сейчас такой глубины проверки нет, потому что бессмысленно проверять — срок давности по нарушению всего один год. Более того, один и тот же период смогут проверять бесконечное количество раз, если будут жалобы покупателей.

Максимальный срок проведения проверки — 20 рабочих дней. Однако он может быть продлен до 40 рабочих дней. Может быть и продление сроков при наличии оснований.

Проверять при оперативной проверке будут как правильность фиксации расчетов, так и полноту учета выручки.

Акты о результатах проведения оперативной проверки будут только в электронном виде.

При проведении оперативных проверок ФНС может привлекать ФСБ.

Контрольные закупки, наблюдение и мониторинг

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Контрольная закупка — действия налогового органа по созданию ситуации по совершению расчета. Причем их можно будет проводить и при дистанционной торговле (услугах), правила их проведения утвердит ФНС. О том, что производится контрольная закупка предупреждать, естественно, не будут.

При проведении контрольной закупки налоговики могут допросить в качестве свидетеля любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Вот пришли вы в магазин как покупатель. А тут, бац, оперативная проверка. И отказаться быть свидетелем вы не можете, если нет законных оснований. Здорово, правда?

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Но не только контрольными закупками будут заниматься проверяющие. У них появится право вести наблюдение — это визуальное восприятие сотрудником налогового органа действий проверяемого лица за фиксацией расчетов. Т.е. грубо говоря, инспектор будет подсматривать, как работает кассир. И не только кассир, но и любой работник проверяемой организации (ИП). Более того, наблюдение вообще может быть не в рамках оперативной проверки, а просто в рамках налогового контроля.

Подглядывание и подслушивание становится законным?

Еще одно мероприятие контроля — мониторинг. Это постоянный сбор, обобщение, систематизация и сбор информации о каком-то лице. Для этого будут использоваться данные о применении ККТ, поступающие в налоговую, жалобы (в том числе и общественных организаций, типа защитников прав потребителей) и данные любых открытых источников.

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О проведении такого мониторинге проверяемое лицо извещаться не будет. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то через кабинет ККТ будут направляться предписания об устранении нарушений. И сделать это налоговики смогут в течение трех лет со дня этого нарушения.

Если нарушение не будет устранено, то будет назначена оперативная проверка.

Обеспечение соблюдений фиксации расчетов

Если организация или ИП ведут свой бизнес в интернете, то налоговики смогут ограничивать доступ в отношении:

доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сетевого адреса, указателя страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

программы для электронных вычислительных машин, включая мобильное приложение (программное обеспечение, применяемое лицами с использованием компьютерного устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер);

страницы сайта социальной сети, блога (микроблога) и иных сетевых сообществ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

страницы абонента сервиса (включая каналы и чаты абонента) обмена мгновенными сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (мессендждеры).

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Правда, следует заметить, что блокировка интернет-ресурсов и торговых объектов будет касаться только злостных нарушителей. И инициировать её смогут только руководители ИФНС.

Штрафы и другие санкции

За осуществление расчета без фиксации ИП могут оштрафовать на 50% от суммы расчета, но не менее, чем на 10 тыс. рублей. Организацию на всю сумму расчета (сейчас от 50 до 100% расчета), но не менее, чем на 30 тыс. рублей.

Фиксация мнимого или притворного расчета повлечет взыскание штрафа с индивидуального предпринимателя в размере 50% от суммы зафиксированного мнимого или притворного расчета, но не менее 10 000 рублей. С организации за это же деяние возьмут всю сумму зафиксированного мнимого или притворного расчета, но не менее 30 000 рублей.

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За ненаправление электронного или невыдачу бумажного кассового или расчетного чека ИП оштрафуют на 2 тыс. рублей, а организацию — на 10 тыс. рублей.

Неуказание в фискальном документе наименования товара при реализации продукции, в отношении которой установлены требования по маркировке, а равно указание такого наименования в искаженном виде — повлечет взыскание штрафа с индивидуального предпринимателя в размере 50 тыс. рублей; с организации — в размере 100 тыс. рублей.

Непредставление в установленный настоящим Кодексом и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами срок в налоговые органы всех фискальных данных, которые подлежат передаче в налоговые органы, — штраф с индивидуального предпринимателя в размере 100 тыс. рублей; с организации — в размере 200 тыс. рублей.

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Субъектам МСП могут дать предупреждение, но только не злостным нарушителям.

Еще одна неприятная для нарушителей санкция — приостановка деятельности ИП или организации до 90 суток, но она и сейчас есть в КоАП.

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Странности законопроекта

Еще одна странность, это уже упомянутые расчеты через кабинет ККТ без применения самой ККТ (расчетные чеки). Никак не конкретизировано, кто же может этим пользоваться.

И главная непонятка, которая осталась после прочтения проекта — что такое пункт 1.1 статьи 346.13, упомянутый в тексте. Такого пункта нет ни в действующем Налоговом кодексе, ни в этом проекте, ни в каких-либо других. А упомянутые в этом пункте организации и ИП обязаны будут применять ККТ при расчетах по безналу между собой.

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Заключение

Обсуждение его должно продлиться до 5 августа. И авторы проекта планируют, что закон вступит в силу уже с 2021 года. Готовьте ККТ и не нарушайте уже сейчас. А то ведь срок давности наверняка начнут считать по-новому сразу после принятия закона, как обычно бывает, когда поправки в пользу государства.

Поскольку проект очень большой, автор статьи рекомендует всем заинтересованным лицам прочесть проект самостоятельно. Поскольку описать его полностью в одной статье нельзя.