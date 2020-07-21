ПФР не будет взыскивать через суд мелкие штрафы. Подождет, когда накопится 3 000 руб.

Пенсионный фонд будет обращается в суд с заявлением о взыскании сумм финансовых санкций, если их общая сумма, подлежащая взысканию, превышает 3000 рублей.

Принят соответствующий Федеральный закон № 237-ФЗ от 20.07.2020.

Причина таких поправок — разгрузить суды, куда ПФР обращается за судебными приказами даже по самым мелким суммам.

За взысканием меньшей суммы органы ПФР смогут обратиться в суд, только если истек 3-летний срок со дня начисления первой финансовой санкции, а их общая сумма так и не превысила 3 000 рублей.