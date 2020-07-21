Принят закон о переходном периоде при утрате права на УСН.

Госдума приняла закон, который многие ждали — о переходном периоде при утрате права на УСН.

С 2021 года появится так называемый переходный период, на время которого ставки налога немного повысятся, но останется право на УСН.

Воспользоваться этим смогут налогоплательщики, у которых по итогам отчетного налогового периода:

доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

Т.е. право на применение УСН утрачивается при превышении 200 млн рублей годового дохода или средней численности в 130 человек.

Подробнее о законе в статье Переходный период при УСН. Что это такое?