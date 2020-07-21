Курсы валют на завтра. Доллар минус 1 руб., евро минус 1 руб. 14 коп.

Временно, это значит на время отсутсвия основного работника, например отпуска или болезни....
сколько проблем из-за одной халявщицы, что значит временно?...
Кстати есть исследования, как наследуется интеллект (сыновья наследуют материнский, дочери попола...
как красиво написано (!!): дополнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю...
Я, конечно, согласна что работа бухгалтера прекрасна, но она не фантастична. Каких-то необыкновен...
Зачем вы мне намекаете? )))) Вы- избранная?) И я вам открою тайну, не каждого человека (ребенка в...
так и участник "единый", а не "единственный". Видимо, торопились....
Без закона - никуда! и как до сих пор жили??? Чиновники "пчелки" трудятся в поте лица, а мы их ру...
Так ведь да. Это я и хочу сказать - проблема не в количестве детей, а в позиции родителей, способ...
Ссылка - это на сайт с объявлениями, а не на официальную статистику. Есть данные по средней зарпл...
Я же уже написала, что не белая, а светло- бежевая.Но в целом да. Я считаю, что веду корректную а...
а времени на раскачку нет!
Обоснуйте. Обоснование - это мыслительный процесс, основанный на использовании определённых...
Видите в этом и отсутствие смысла дискуссии - мои оппоненты не аргументируют свои соображения. То...
судя по всему, еще больше должны будут))
вот почему я ненавижу больницы... до сих пор помню, как какая-то медсеструтка, рассматривая мой р...
Если у Вас не хватает сотрудников, на мой взгляд это просто-таки необходимо обсуждать. Если Вы с...
неужели адекватные идеи рождаются в головах власть имущих? ...
т9 видать помогал писать текст)
заначка - стала имуществом, за неё теперь налог платить придётся что ли??...
бумажные коробочки из-под обуви?))
Вообще, давать советы дело не благодарное. Думаю, что могло быть и так, что Вам попалась очень зл...
Вот "номер" будет, если и на взаиморасчеты юрлиц/ИП это распространится...Менеджеры у нас и так п...
Можно временно нанять. Несколько раз временного наймут, а там глядишь и постоянно окажется. )...
Если на ребенка, то да за счет ФСС. На ее место вы никого не можете взять, можете на время отсутс...
К большому сожалению, это высказывание не имеет под собой никакой реальной базы. С какой целью В...
Бесконечная "помощь" к халяве, которая не ведет ни к чему хорошему. Я согласна с ниже приведенным...
Бывает и такое. С этим надо бороться.
Вы когда-нибудь работали руководителем? Руководитель организации платит не за позы и закидывания...
А в другой ситуации может быть наоборот. У многих зарплата за нерабочие дни была меньше обычного....
Так само понятие нерабочих дней не соответствует ТК. Президент запустил эту череду несоответствий...
Я ссылку указала, сайт администрации СПб- на 01.06.20 г. "Об этом сообщил сегодня губернатор Алек...
Это Вы как определили? Может у Натальи самые крутые гены, надо бы попристальней присмотреться к э...