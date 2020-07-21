Клерк.Ру

Курсы валют на завтра. Доллар минус 1 руб., евро минус 1 руб. 14 коп.

ЦБ выложил курсы валют на завтра. Доллар упал на рубль, евро на рубль и 14 копеек. И это после нескольких дней роста этих валют в цене.

Завтра доллара составит 70 рублей 97 копеек. Евро будет стоить 81 рубль 25 копеек.

Кстати говоря, достаточно большое падение в цене после нескольких дней карабкания вверх.

курсы

Кстати, внесены поправки в НК, признающие имуществом безналичные деньги.

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