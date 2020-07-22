Возврат переплаты по пенсионным страховым взносам станет проще

Госдума приняла в первом чтении поправки в НК по вопросам зачета и возврата излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Излишне уплаченная сумма не будет возвращаться только в случае, если по информации ПФР она учтена по индивидуальной части тарифа на ИЛС застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия.

Ранее Конституционный суд признал не соответствующим Конституции ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных пенсионных страховых взносов лишь в силу самого факта учета сведений о взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц без учета структуры тарифа и того обстоятельства, наступил ли у конкретного лица страховой случай и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных взносах к уменьшению пенсионного обеспечения.

Закон скорее всего будет принят в осеннюю сессию Госдумы.