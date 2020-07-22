Visa запустила новую программу лояльности

Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности.

Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

«Первым банком-эквайером, реализовавшим подключение к сервису VCES в России, стал Банк Русский Стандарт, подключивший к сервису POS-терминалы сети кафе «Хлеб насущный», — отмечается в сообщении.

К преимуществам сервиса компания относит: возможность самостоятельно выбирать необходимую программу лояльности из предложенных, подгружать в систему свои условия предоставления скидок и бонусов, возможность покупателю получать уведомления о скидках и списании средств на мобильных устройствах.

По материалам «ТАСС».