Мишустин сказал, что НПД хранит самозанятых от налоговиков

Налог на профессиональный доход в рамках налогового режима самозанятых не является новой налоговой нагрузкой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Я верю в этот режим и считаю, что это не какая-то новая налоговая нагрузка, а удобно, качественно и дает огромные плюсы человеку ничего не скрывать, не прятать, в том числе и хранит его от наших контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по закону полагается», — отметил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе отчета о работе правительства.

С 1 июля все российские регионы могут вводить на своей территории налоговый режим самозанятых, который ранее действовал лишь в нескольких субъектах России. Таблица с данными по всем регионам.