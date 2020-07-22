В ТК пропишут нормы о переписке с сотрудниками по SMS и электронке. Как вам такое новшество?

В начале июня в Госдуму был внесен законопроект № 967986-7, которым прописываются в ТК положения о юридически значимых сообщениях.

Меняться сообщениями работник и работодатель могут не только лично в бумажной форме, но и электронно.

Например, через электронную почту, Skype, Viber, WhatsApp, SMS-сообщения и т. д.

При этом по новому закону сообщение будут считаться доставленным и в тех случаях, если оно поступило стороне трудового договора, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или сторона трудового договора не ознакомилась с ним.

В нашей группе на Фейсбуке коллеги затеяли обсуждение этого законопроекта. В основном в профсообществе к такой идее относятся настороженно. Наши читатели отмечают, что возможность увольнять людей по SMS развяжет руки работодателям.

Да и как организовать хранение всей этой электронной переписки?

Мы решили провести опрос на эту электронно-кадровую тему. Приглашаем вас принять в нем участие.