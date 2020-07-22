Подработка для бухгалтера. Сколько брать денег?

Сколько стоит подработка для бухгалтера? И сколько вообще может стоить бухгалтер, особенно после того, как накуролесил предыдущий?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, сколько стоит сейчас вести ИП или ООО на упрощёнке, с небольшим документооборотом и сдачей отчётности?».

Правда, в комментариях сразу стали спрашивать более точные вводные:

«Информации недостаточно:

6 или 15?

Товары (торговля) или услуги?

ИП или ООО?

Сколько персонала? Есть ли больничные, декретные, алименты?

Документооборот (примерно в месяц/квартал?)

И ИП и ООО бывают с 3 рублями, а бывают с миллионными оборотами. И это очень разный учет».

Вот что еще пишут:

«До 10 работников и УСН 6% — согласен за 3,5 в месяц. УСН 15% — 5».

На вопрос, зачем так демпинговать, отвечает:

«Чем больше будет таких предложений, тем больше будет запросов на восстановления учёта».

Правда, не всегда это стоит своих денег. Например:

«Ну если только так... Хотя иногда это нереально. Смотрела как-то ресторан. Все хорошо: место удобное, владельцы адекватные. У них ресторан и магазин. Бухгалтер приходила на 2 часа два раза в неделю, по вечерам халтурила. УСН 15%. Начала смотреть и вздрогнула: все накладные, поступающие в магазин, в полном объеме списывались на ресторан... То есть, купили товар и тут же поставили в расходы всю накладную, тем же числом в полном объеме... Калькуляция не велась совсем. Когда я им объяснила, что при любой проверке им все расходы выкинут и доначислят налоги за 3 года, да ещё и с пенями, и показала законодательство, на них было жалко смотреть. Не взялась конечно. Объяснила, что так работать — точно в аду гореть, а восстановить практически нереально».

А дальше в комментариях вообще интересная дискуссия завязалась о компетенциях молодых бухгалтеров.

«Я тут недавно в другом ресурсе прочла пост. Пишет начинающая бухгалтер. Задаёт вопрос. Как ей быть, работники склада предъявляют ей претензии, что у них недостачи, она, мол там товар приходует неправильно. Я понимаю, молодая бухгалтер, неопытная, взялась за работу. Но она же училась в институте? Изучала бухучет? Ведь элементарное не знать! Что бухгалтер не материально ответственное лицо, как делается инвентаризация, и что порядок работы изначально надо обговаривать с директором. Я понимаю, что хочется заработать. Но это же горе-сотрудник, что она наработает этому горе-директору? Который на ней экономит, берет неопытную девушку-бухгалтера. Которая задаёт такие вопросы, которые должна знать ещё обучаясь в институте».

Ей отвечают:

«Так он экономит на грамотном бухе, потом за мучается оплачивать штрафы, недостачи и т. д. А девушка руку набьет и опыт получит. Каждый остаётся при своём интересе».

Вот уж правда, лучше заплатить дорого за хорошего бухгалтера, чем платить еще больше за плохого.