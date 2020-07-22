Электронную трудовую книжку выбрали 14 % работников

За полгода около 14 % работающих граждан выбрали электронную трудовую книжку. Об этом глава ПФР Максим Топилин доложил сегодня Президенту Владимиру Путину.

«Основная часть, конечно, оставляет бумагу — это понятно, есть определенные традиции и так далее, — но я считаю, что это очень хороший результат», — сказал Топилин.

Напомним, молодежь, которая впервые начнет свой трудовой путь в 2021 году, изначально будет работать по электронным трудовым книжкам. Бумажного варианта, как у ныне работающих граждан, у них не будет.

«Это современное поколение, молодое поколение, у них нет к этому какого-то негативного отношения», — отметил Максим Топилин.