«Билайн бизнес» открыл доступ к аналитике своих абонентов

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных, узнали «Ведомости».

Воспользоваться маркетинговым инструментом «Анализ аудитории» могут все желающие, в том числе абоненты других операторов связи.

Инструмент позволит компаниям-заказчикам понять, что из себя представляют их клиенты: познакомиться с их предпочтениями, уровнем и образом жизни. Для этого нужно пройти авторизацию в личном кабинете на сайте «Билайна» и загрузить в специальную форму все телефонные номера клиентов бизнеса заказчика (не менее 300 номеров абонентов «Вымпелкома», при этом алгоритм отфильтрует абонентов других операторов самостоятельно).

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После этого алгоритм, пользуясь информацией, которую о своих абонентах аккумулирует «Вымпелком», распределит и охарактеризует клиентуру заказчика по 16 параметрам — пол, возраст, уровень дохода, интересы и др. — по тому, какими сервисами и приложениями в интернете пользовались те или иные абоненты.

Все эти данные обезличены, поэтому при их обработке противоречий с положениями закона «О персональных данных» не возникает, утверждают представители «Вымпелкома».

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Такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных, так как телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя. Соответствующее заключение в отношении использования больших данных Роскомнадзор сделал в марте 2020 г.

Аналогичные сервисы есть и у других операторов большой четверки.