Если вам звонят из банков — значит компанию точно внесли в ЕГРЮЛ. Лайфхак

На «Клерке» как-то писали, что кто-то (возможно, даже налоговики) сливают информацию по вновь зарегистрированной компании банкам и сервисам. А те начинают названивать.

Вот и снова делятся в «Красном уголке бухгалтера».

«По-моему, у нас сегодня рекорд. На сайте ФНС по организации еще не можем найти выписку из ЕГРЮЛ, а с утра уже долбят звонками с предложением открыть расчетный счет. И кто бы мог им информацию слить?».

В комментариях усомнились насчет рекорда:

«Не рекорд — у нас всегда так».

А кто-то пишет, что обычно после появления в ЕГРЮЛ звонят:

«Счастливые люди. Нам обычно уже после внесения информации в ЕГРЮЛ звонить начинают».

Или:

«Аналогично!! за день более 80 звонков директору».

В итоге, пришли к выводу, как это использовать во благо:

«А мы как раз по звонкам и узнаём — несколько часов и появимся в ЕГРЮЛ».

Или:

«Это будет новый лайфхак — если звонят из банков, значит уже можно не беспокоиться».

А что, удобно. Можно еще звонящего потроллить — грозным голосом сказать «у нас отказ!». И послушать, что скажет.