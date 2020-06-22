И снова жалобы на налоговиков. Что они сливают персональные данные заявителей при регистрации ООО или ИП

Как-то на «Клерке» писали, что налоговики якобы сливают персональные данные заявителей на регистрацию компаний банкам. Правда или нет, но люди жалуются.

И вот снова жалоба в «Красном уголке бухгалтера»:

«Подала документы на регистрацию ООО. Прошло 3 дня, налоговая мне ещё не сообщила об открытии, но звонки из банков в количестве 27 штук начались в пятницу вечером! То что я нахожусь во Владивостоке никого не интересовало! Можно и ночью звонить! Дело не в этом, а в том что на меня зарегистрировано три телефона, а звонили только по тому который я указала в заявлении! На мой звонок по единому номеру в ИФНС и вопрос кто слил мои персональные данные, оператор завис и через 5 минут она мне сообщила что у них нет таких данных! Разбираться с этим они не намерены! Телефон звонит всю пятницу, субботу и понедельник! Что делать, не знаю!».

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Понятно, что могло быть совпадением, но если человек номер больше нигде не оставлял — на совпадение не похоже.

А вот что пишут в комментариях:

«Они всегда сливают сведения по вновь зарегистрированным ЮЛ и ИП».

Ну, прям так уж категорично, наверное, не стоит. Но слухами земля полнится.,

«Такая же история. И потом этот телефон появился во всех базах Спарка и в интернете. Уже несколько лет так живу. Поставила #whocalls, чтобы видеть, кто из массового обзвона звонит. Когда звоню в Контур, мне говорят что я из фирмы, в которой несколько лет не работаю (телефон, да)».

А вот еще:

«Это известная вещь. Из налоговой сливают номера и первые три дня, как минимум просто ад. Надо быть готовым к этому. Действительно может стоит давать номер, который можете смело отключить на несколько дней».

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Кто-то даже провели эксперимент:

«Я пыталась разобраться с налоговой в этом вопросе и не раз, мне отвечали что налоговая ничего не сливает, решила им доказать, новый клиент, регистрирую ООО, указываю номер новый, даже симку приобрела для этого, когда начались звонки встретилась с налоговой, сами предложили написать заявление в уголовку, скорее всего это делает тот кто обслуживает общую базу налоговой и от этого нам никуда не деться, поэтому вежливо „посылаем в лес“».

Вот что советуют:

«Для регистрации надо оформлять новый номер и почту. Когда начинаются звонки, то предлагаете каждому банку прислать персональное пердложение с указанием этого номера. После собираете все это в кучу и пишите в прокуратуру заяву-жалобу на ФНС на нарушение 152-ФЗ, с приложением предложений и заявления о регистрации компании с датой. И том, что фирмы еще нет, и не факт, что будет, а счета уже почти есть. Потом и ФНС с вами по другому общается и банки тоже. Действует, как ушат холодной воды на них».

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Правда, вообще не факт, что все это делает кто-то из налоговиков. И вот почему:

«Кроме этого, налоговая при регистрации исполняет функцию „одно окно“. То есть, регистрирует ООО или ИП, и отправляет сразу, и в ПФ, и в ФОМС, и в ФСС, и в Фонд занятости, и в Росстат, данные заявления о регистрации. Где утечка может быть, вариантов много. И не факт, что из налоговой. В не которых из перечисленных служб, нет служб информационной безопасности, от слова — совсем».

Подытожим:

«Все давно знают, что в данной форме (Р11001) не следует указывать свой личный телефон. Для этих целей вполне подойдет иная симка либо номер коммутатора».

Вот и лайфхак — регистрируете фирму или ИП, купите новую симку, и ее номер укажите в форме для регистрации. Чтобы потом не доставали звонками.